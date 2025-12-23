Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ноябре в Ростовской области изменились цены на товары

В Банке России проанализировали ноябрьские цены в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре 2025 года в Ростовской области зафиксировали изменение цен на товары и услуги. Статистику за прошлый месяц публикует региональное отделение Банка России.

По информации ЦБ, ноябрьская инфляция на Дону составила 0,26% к предыдущему месяцу и 7,13% к соответствующему месяцу предыдущего года.

Общее изменение показателя за месяц до 0,59% зафиксировали на продовольствие и до 0,53% — на услуги. В частности, отметили повышение стоимости плодоовощной продукции, в том числе, цен на картофель. Также обновилась стоимость хлебобулочных изделий, чая, кофе и какао. К слову, указанные напитки показали наиболее заметный рост цен в годовом выражении (показатель инфляции составил 18,40%).

В сфере услуг за месяц изменились цены на бытовое и медицинское обслуживание. Также подорожание отметили и в годовом выражении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.