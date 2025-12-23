В ноябре в Ростовской области изменились цены на товары

В ноябре 2025 года в Ростовской области зафиксировали изменение цен на товары и услуги. Статистику за прошлый месяц публикует региональное отделение Банка России.
По информации ЦБ, ноябрьская инфляция на Дону составила 0,26% к предыдущему месяцу и 7,13% к соответствующему месяцу предыдущего года.
Общее изменение показателя за месяц до 0,59% зафиксировали на продовольствие и до 0,53% — на услуги. В частности, отметили повышение стоимости плодоовощной продукции, в том числе, цен на картофель. Также обновилась стоимость хлебобулочных изделий, чая, кофе и какао. К слову, указанные напитки показали наиболее заметный рост цен в годовом выражении (показатель инфляции составил 18,40%).
В сфере услуг за месяц изменились цены на бытовое и медицинское обслуживание. Также подорожание отметили и в годовом выражении.
