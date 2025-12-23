Ричмонд
Новый водовод на юге Волгограда проложат под Волго-Донским каналом

Мэрия заключила контракт с подрядчиком на проектирование и строительство объекта.

Источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда построят новый водовод, который улучшит водоснабжение существующих домов и новой жилой застройки. Особенность в том, что он пройдет под Волго-Донским судоходным каналом. Трубу диаметром 700 миллиметров и протяженностью 230 метров под действующим транспортным сооружением будет прокладывать фирма ООО «ВолгаТеплоСервис».

Компания выиграла аукцион и займется проектированием и строительством, город потратит на это порядка 80 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком уже подписан, сообщает администрация Волгограда. Работы начнутся в створе улицы Удмуртской.