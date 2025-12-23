Ричмонд
В Иркутской области прокуратура восстановила права почти 1,2 тысячи спасателей

Сотрудники спасательной службы не получали заслуженные премии.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области прокуратура восстановила права почти 1,2 тысячи сотрудников спасательной службы. Известно, что в 2024 году они не получили законную премию.

— Некоторым работникам не предоставляли дополнительные дни отдыха за сверхурочную работу, превышающую 120 часов, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального ведомства.

Спасателям не доплачивали и за переработки. Прокуратура потребовала исправить ситуацию, внеся представление. После этого более 18,5 миллионов рублей было выплачено сотрудникам, а свыше 140 человек получили дополнительный отдых.

