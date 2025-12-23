Ричмонд
В Уфе набережную Белой возле колоннады назовут «Площадь Агидели».

Источник: Башинформ

Площадь набережной реки Белой возле колоннады назовут «Площадь Агидели». Об этом «Башинформу» стало известно после изучения проекта решения, который завтра, 24 декабря, рассмотрят депутаты горсовета. На башкирском языке название будет звучать как «Ағиҙел майҙаны».

Напомним, ранее в Уфе объявили голосование для выбора названия площади. Среди предложенных вариантов были: Троицкая, Дружбы народов, Ивана Нагого, Агидели, Трудовой доблести и славы, Мира и дружбы, Дружбы и доблести, Уфимская колоннада, Белая пристань и Первая городская.