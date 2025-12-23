Организаторы маньчжурского фестиваля изваяли ледовую скульптуру про Омск

Мэр Омска Сергей Шелест 23 декабря рассказал о появлении в Маньчжурии ледовой скульптуры, посвященной нашему городу. Связано это с 22-м Международным китайско-российско-монгольским фестивалем льда и снега.
Город Маньчжурия является побратимом Омска. Сам Омск тоже принимает участие в названном фестивале. Событие открылось в тематическом парке «Ледяное великолепие». В церемонии открытия участвовали и артисты омского народного ансамбля песни и танца «Метелица».
Как отметил мэр на своем Телеграм-канале, площадь фестиваля здесь охватывает 128 тыс. кв. метров. Гости могут увидеть на ней снежные и ледовые скульптуры, отражающие многогранный мир России, Китая и Монголии.
«Наша композиция, включающая в себя силуэты основных достопримечательностей города, носит название “Омск — культурная столица России 2026 года”, является одновременно и фотозоной для гостей мероприятия. Благодарю Муниципальное Правительство города Маньчжурии (КНР) и особую экономическую зону “Авангард” за содействие в организации процесса», — сказал Шелест.
В логотип культурной столицы интегрированы силуэты достопримечательностей Омска: академического театра драмы, Успенского собора, музыкального театра, «G-Drive Арены», Тарских ворот.
Скульптура также знаменует 10-летие развития дружественных связей Омска с китайским побратимом. За эти годы были реализованы совместные проекты в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.
