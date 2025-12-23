Попова рассказала, сколько россиян привилось от гриппа в 2025 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году от гриппа привилось 55% от совокупного населения, она отметила, что это высокий уровень.
«В этом году мы привили 55% от совокупного населения, от числа людей, которые живут в Российской Федерации. Это высокий уровень, и он как раз сегодня обеспечивает невысокие цифры заболеваемости. Они сезонно оправданы», — сказала Попова в интервью на «России 24».
Она отметила, что сегодня есть подъем заболеваемости, но каких-то специальных, особых ограничительных мер этот уровень не требует.