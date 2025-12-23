Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попова рассказала, сколько россиян привилось от гриппа в 2025 году

Попова: в России в 2025 году от гриппа привилось 55% населения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году от гриппа привилось 55% от совокупного населения, она отметила, что это высокий уровень.

«В этом году мы привили 55% от совокупного населения, от числа людей, которые живут в Российской Федерации. Это высокий уровень, и он как раз сегодня обеспечивает невысокие цифры заболеваемости. Они сезонно оправданы», — сказала Попова в интервью на «России 24».

Она отметила, что сегодня есть подъем заболеваемости, но каких-то специальных, особых ограничительных мер этот уровень не требует.