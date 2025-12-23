Ричмонд
«Находилась под обвалом перекрытий двух этажей». В Гомеле при разборе дома после взрыва газа нашли тело погибшей женщины

Тело женщины обнаружено при разборе дома после вспышки газа в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле под обвалом перекрытий двух этажей после вспышки газа при разборе многоэтажного дома обнаружили тело погибшей женщины. Подробности сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

Так, 23 декабря во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в многоэтажке на улице Косарева в областном центре сообщили об обнаруженной погибшей.

Напомним, 17 декабря МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле. Тогда информировали, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.

Предположительно ЧП произошло из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. Взрывная волна была такой сильной, что обрушила потолочные плиты седьмого и восьмого этажей здания.

По словам замглавы облисполкома Андрея Барановского, на данный момент специалистами проведены необходимые демонтажные работы. Чиновник заявил, что накануне вечером при разборе завалов обнаружили тело погибшей горожанки.

— При разборе завалов на шестом этаже 22 декабря в 21.30 часов было обнаружено тело женщины. По предварительной информации, это жительница дома, — сказал Барановский.

Известно, что управление Следственного комитета по Гомельской области ведет расследование для установления всех обстоятельств трагедии. Назначен ряд экспертиз.

