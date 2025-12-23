При поддержке ОНПЗ на новой площадке начались игры по дворовому хоккею

В Омске дан старт новому этапу проекта «Хоккей для всех» — открылся турнир дворового первенства имени Станислава Первушина. В первом матче приняли участие три команды юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Игра прошла на одной из 35 современных хоккейных коробок, построенных в рамках совместной инициативы правительства Омской области, «Газпром нефти» и клуба «Авангард».
Всего в зимнем сезоне примут участие 34 команды — около 1500 юных хоккеистов. Соревнования пройдут в несколько этапов, а две сильнейшие команды получат право побороться за Кубок «G-Drive» в финальном турнире по детскому массовому хоккею.
«Старт соревнований совпал с открытием новых спортивных коробок, построенных в рамках партнерства правительства региона, ХК “Авангард” и “Газпром нефти”. Они располагаются рядом с домом и во дворах школ. Теперь у юных спортсменов есть своя “хоккейная лестница”, — подчеркнул президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.
Турнир Первушина проводится впервые в этом году. Организаторами выступили Федерация хоккея Омской области, ХК «Авангард» и министерство спорта региона. Инициатива поддержана ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» от «Газпром нефти».
По словам генерального директора предприятия Олега Белявского, забота о здоровье — ключевой социальный приоритет Омского НПЗ. Он отметил, что эта политика находит отражение не только в региональных проектах, таких как «Хоккей для всех», но и внутри компании, где для сотрудников действует комплексная система поддержки здоровья с современной спортивной инфраструктурой.