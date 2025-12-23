При поддержке ОНПЗ на новой площадке начались игры по дворовому хоккею

По словам генерального директора предприятия Олега Белявского, забота о здоровье — ключевой социальный приоритет Омского НПЗ. Он отметил, что эта политика находит отражение не только в региональных проектах, таких как «Хоккей для всех», но и внутри компании, где для сотрудников действует комплексная система поддержки здоровья с современной спортивной инфраструктурой.