Силуанов примет участие в акции «Елка желаний»

«Отличная идея. На самом деле, когда был в школе, все время проезжал работников в трамвае. Помните, такие еще были ручки, которые давали газ. Но в то же время в метро тоже была очень интересная работа, как они там по туннелям едут», — сказал Силуанов, сняв первый шарик.