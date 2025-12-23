Прожили вместе 57 лет: ушла из жизни супруга Верховного муфтия Талгата Таджуддина

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин понес тяжелую утрату — ушла из жизни его супруга Сания Абдрауфовна, с которой он прожил в браке 57 лет.
Как говорится в официальном сообщении, вспоминая слова Пророка Мухаммада о ценности благочестивой женщины, отмечалось, что хорошая жена — это половина веры. Сания Абдрауфовна, также как и ее супруг, родилась и выросла в семье с глубокими исламскими традициями: ее отец служил имам-хатыбом знаменитой Азимовской мечети в Казани. Вера помогла супругам найти друг друга и поддерживала их в трудные годы, когда будущий муфтий был студентом. Вместе они воспитали пятерых детей.
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования Талгату Таджуддину. Он отметил, что разделяет скорбь семьи, прожившей вместе почти шесть десятилетий, и передал слова искренней поддержки.
