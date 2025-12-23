Прожили вместе 57 лет: ушла из жизни супруга Верховного муфтия Талгата Таджуддина

Как говорится в официальном сообщении, вспоминая слова Пророка Мухаммада о ценности благочестивой женщины, отмечалось, что хорошая жена — это половина веры. Сания Абдрауфовна, также как и ее супруг, родилась и выросла в семье с глубокими исламскими традициями: ее отец служил имам-хатыбом знаменитой Азимовской мечети в Казани. Вера помогла супругам найти друг друга и поддерживала их в трудные годы, когда будущий муфтий был студентом. Вместе они воспитали пятерых детей.