Главную новогоднюю елку России украсили 2,5 тысячи игрушек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в Кремле украсили 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, за праздничную иллюминацию отвечают 2,5 километра гирлянд, а также самые большие за всю историю оформления светодиодные снежинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
«Праздничный наряд состоит из мерцающих гирлянд, бус, кристаллов льда, шишек, снежных шаров и других украшений. Дополняют декор светодиодные сосульки с эффектом бегущего света, светодиодные мерцающие подвески. В этом году для украшения используются новые самые большие за историю оформления светодиодные снежинки, размерами — 80 и 115 сантиметров. Общее количество игрушек на елке составит — 2,5 тысячи штук, длина гирлянд — 2,5 километра», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в этом году дизайн-проект новогоднего оформления называется «Морозный узор». В цветовой гамме проекта используются перламутровые оттенки, передающие блеск кристаллов льда. Белый, золотой и синий дополняют зимнюю гамму.
По традиции первыми украшения на Главной новогодней елке страны проверяют дети. В этом году это учащиеся второго класса «Прогимназии № 1» и «Прогимназии № 43» управления делами президента Российской Федерации.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Спилили ель 8 декабря, в Кремль ее доставил Дед Мороз вечером 10 декабря.