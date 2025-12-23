Главную новогоднюю елку России украсили 2,5 тысячи игрушек

«Праздничный наряд состоит из мерцающих гирлянд, бус, кристаллов льда, шишек, снежных шаров и других украшений. Дополняют декор светодиодные сосульки с эффектом бегущего света, светодиодные мерцающие подвески. В этом году для украшения используются новые самые большие за историю оформления светодиодные снежинки, размерами — 80 и 115 сантиметров. Общее количество игрушек на елке составит — 2,5 тысячи штук, длина гирлянд — 2,5 километра», — рассказали в пресс-службе.