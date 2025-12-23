В Башкирии в ноябре зафиксирована минимальная инфляция

Инфляция по итогам ноября в Башкирии стала минимальной за последние два года, отметили аналитики Нацбанка РБ. С 8,1% в октябре годовой рост цен в декабре замедлился до 6,7%. Рост к октябрю составил 0,25% — то есть цены практически не изменились. В итоге инфляция в регионе заметно ниже, чем в ПФО (7,4%), и равна среднему показателю по стране (6,6%).
Традиционно ближе к зиме подорожали фрукты и овощи. Также выросли в цене чай и кофе — производители и дистрибьюторы готовятся к введению обязательной цифровой маркировки чайной и кофейной продукции. В то же время продолжили дешеветь сахар, а также компьютеры, средства связи и телерадиотовары.
В целом за месяц непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а услуги подешевели, особенно это заметно в сфере туризма. К концу года происходит сезонное падение спроса, к тому же укрепился рубль.