Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Почти восемь из десяти россиян (76%), следивших за «Прямой линией с Владимиром Путиным», оценили выступление президента РФ скорее положительно, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, восемь из десяти россиян (76%) в той или иной мере осведомлены о программе «Итоги года». Среди них 18% респондентов заявили, что знают о ней и внимательно следили в прямом эфире от начала до конца, 30% — видели отдельные фрагменты в прямом эфире, 28% — узнали о главном из выпусков теленовостей, газет и интернета, и лишь 20% ничего не слышали о программе.
Среди тех, кто знает о прямой линии с президентом, большинство оценили скорее положительно то, как Путин отвечал на вопросы. Среди них 42% респондентов заявили, что им определенно понравилось, и 34% — что скорее понравилось.
Также восемь из десяти россиян (82%), следивших за выступлением Путина, полагают, что глава государства отвечал на вопросы искренне. В том числе 39% опрошенных абсолютно уверены в этом, а 43% ответили, что российский лидер отвечал скорее искренне, чем нет.
Всероссийский телефонный опрос был проведен с 20 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.