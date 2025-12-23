Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии

Согласно результатам опроса, восемь из десяти россиян (76%) в той или иной мере осведомлены о программе «Итоги года». Среди них 18% респондентов заявили, что знают о ней и внимательно следили в прямом эфире от начала до конца, 30% — видели отдельные фрагменты в прямом эфире, 28% — узнали о главном из выпусков теленовостей, газет и интернета, и лишь 20% ничего не слышали о программе.