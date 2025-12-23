В Таганроге восстановили 97% окон, пострадавших при атаках БПЛА

К 23 декабря в Таганроге после серии массированных воздушных атак восстановили 646 из 665 пострадавших окон, то есть 97% подобных повреждений. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Осталось завершить работы лишь в тех квартирах, чьи собственники сейчас находятся за пределами города или имеются проблемы с технической реализацией конструкции. Все вопросы решим до конца текущего года, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Также, по словам главы города, после атаки БПЛА 19 декабря увеличилось число людей, обратившихся с заявлениями на выплаты. Всего приняли 826 заявлений на единовременную материальную помощь и поддержку при полной утрате имущества.
Большая часть документов уже проходит согласование в органах исполнительной власти региона. Задать вопросы о выделении средств таганрожцы могут в городском управлении защиты от ЧС (Морозова, 8).
