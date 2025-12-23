Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге восстановили 97% окон, пострадавших при атаках БПЛА

В Таганроге завершают замену поврежденых из-за БПЛА окон, приняли 826 заявлений на выплаты.

Источник: Комсомольская правда

К 23 декабря в Таганроге после серии массированных воздушных атак восстановили 646 из 665 пострадавших окон, то есть 97% подобных повреждений. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Осталось завершить работы лишь в тех квартирах, чьи собственники сейчас находятся за пределами города или имеются проблемы с технической реализацией конструкции. Все вопросы решим до конца текущего года, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Также, по словам главы города, после атаки БПЛА 19 декабря увеличилось число людей, обратившихся с заявлениями на выплаты. Всего приняли 826 заявлений на единовременную материальную помощь и поддержку при полной утрате имущества.

Большая часть документов уже проходит согласование в органах исполнительной власти региона. Задать вопросы о выделении средств таганрожцы могут в городском управлении защиты от ЧС (Морозова, 8).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше