На уборку свердловских дорог от снега вышло больше 400 спецмашин

В Свердловской области на уборку дорог от снега вышла 401 единица спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 22 декабря 2025 года на уборку дорог от снега вышло больше 400 спецмашин. Так как недавно в регионе прошел снег, на трассах отметили гололед и поземку. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— Всего минувшие сутки на региональных дорогах работала 401 единица спецтехники: 240 комбинированных дорожных машин, 67 автогрейдеров, 19 автомобилей с отвалом, 75 единиц прочей техники, — рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы устранить гололед на дорогах, было израсходовано 4,4 тысячи кубометров пескосоли. Как отметили в Департаменте, техника продолжит свою работу до тех пор, пока полностью не устранит последствия обрушившегося на регион снегопада, а также скользкости на трассах Свердловской области.