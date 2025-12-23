Врачи-онкологи в Башкирии отказываются работать в городе Салавате

Врачи-онкологи отказываются работать в городе Салавате. Это связано с недоброжелательным отношением со стороны населения. Об этом сегодня на круглом столе в Госсобрании, посвященном профилактике онкозаболеваний, рассказал главный врач Республиканского онкодиспансера Адель Измайлов.
По его словам, в медучреждениях Салавата, несмотря на хорошую зарплату, ни один врач-онколог не работает больше года. Причиной такого явления главврач объяснил «недоброжелательное отношение со стороны населения». Что под этим подразумевается, Адель Измайлов не уточнил, но признал, что это огромная проблема.
Между тем Салават является лидером среди городов республики по уровню онкозаболеваемости: на 100 тысяч человек там приходится 416,2 случая заболевания (в среднем по Башкирии — 373,4).
Кроме того, Адель Измайлов отметил, что в центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Салавата по причине дефицита кадров и оборудования не смогли обеспечить достаточный уровень диагностики и маршрутизации. Аналогичная ситуация сложилась в ЦАОП Белорецка, Белебея, Бирска, Кумертау, Сибая и Месягутово. Чтобы исправить положение, эти 7 центров были включены в структуру Республиканского онкодиспансера.