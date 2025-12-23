Ричмонд
Пенсионерка из Уфы внезапно стала миллионершей: все благодаря нумерологии

Пожилая уфимка стала миллионершей благодаря нумерологии.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Уфы, получавшая пенсию в отделении почты, стала миллионершей, выиграв один миллион рублей во всероссийской государственной лотерее. Как сообщает пресс-служба бренда, пенсионерка увлекается нумерологией и верит, что цифра пять приносит ей удачу. В выигрышном тираже эта цифра совпала и в номере розыгрыша, и в номере самого билета.

По словам победительницы, крупный выигрыш она планирует направить на развитие собственного бизнеса. Она также отметила, что удача — семейная традиция: когда-то ее отец выиграл в лотерею автомобиль «Волга», а она сама, еще будучи студенткой, неоднократно получала небольшие денежные призы в различных розыгрышах.

