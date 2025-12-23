Сквер Бориса Рыжего планируют полностью обновить в 2026 году за 17 млн рублей

Проект сквера в честь уральского поэта Бориса Рыжего на Вторчермете был разработан бюро «Плотинка», финансирование на себя должны были взять компании Prinzip и «Сима-ленд». Основную часть сквера хотели завершить уже к лету 2025 года, но в начале декабря благоустройство собирались отложить из-за сложностей в реализации первоначального проекта — при этом из запланированных на 2025 год 30 млн руб. на работы было потрачено только 13 млн руб. Как пояснил депутат Дмитрий Сергин, «полет фантазии, который был нарисован спонсорами, не очень стыкуется с возможностями эксплуатации, которые могут предоставить дорожные службы».