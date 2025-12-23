Ричмонд
Власти Гомеля приняли решение по многоэтажному дому пострадавшему от взрыва газа

Власти Гомеля: многоэтажку после обрушения из-за взрыва газа отстроят обратно.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что будет с гомельской многоэтажкой, где произошло обрушение при вспышке бытового газа. Решение местных властей сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

Как сказал 23 декабря замглавы Гомельского облисполкома Андрей Барановский на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС, на данный момент специалистами уже проведены все необходимые демонтажные работы в многоэтажном доме на улице Косарева. При этом было установлено, что взрыв газа и обрушение части перекрытий не привело к повреждению дополнительных конструкций.

Поэтому власти решили, что многоэтажку отстроят обратно.

— Комиссией принято решение по восстановлению в кратчайшие сроки здания до первоначального состояния, разрабатывается алгоритм действий, — пояснил представитель облисполкома.

Напомним, 17 декабря МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле. Тогда информировали, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.

Накануне сказали, что будет с гомельской многоэтажкой после обрушения перекрытий двух этажей.

Еще в Гомеле при разборе дома после взрыва газа нашли тело погибшей женщины: «Находилась под обвалом перекрытий двух этажей».