Власти Гомеля приняли решение по многоэтажному дому пострадавшему от взрыва газа

Стало известно, что будет с гомельской многоэтажкой, где произошло обрушение при вспышке бытового газа. Решение местных властей сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».
Как сказал 23 декабря замглавы Гомельского облисполкома Андрей Барановский на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС, на данный момент специалистами уже проведены все необходимые демонтажные работы в многоэтажном доме на улице Косарева. При этом было установлено, что взрыв газа и обрушение части перекрытий не привело к повреждению дополнительных конструкций.
Поэтому власти решили, что многоэтажку отстроят обратно.
— Комиссией принято решение по восстановлению в кратчайшие сроки здания до первоначального состояния, разрабатывается алгоритм действий, — пояснил представитель облисполкома.
Напомним, 17 декабря МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле. Тогда информировали, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.
