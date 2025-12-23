Власти Гомеля приняли решение по многоэтажному дому пострадавшему от взрыва газа

Как сказал 23 декабря замглавы Гомельского облисполкома Андрей Барановский на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС, на данный момент специалистами уже проведены все необходимые демонтажные работы в многоэтажном доме на улице Косарева. При этом было установлено, что взрыв газа и обрушение части перекрытий не привело к повреждению дополнительных конструкций.