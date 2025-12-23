Ричмонд
В Каменске-Уральске проверяют работодателей из-за «серых зарплат»

Деятельность ряда работодателей Каменска-Уральского вызывает вопросы.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском отдельные работодатели нарушают закон, выплачивая часть заработной платы своим сотрудникам в конвертах. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Сведения от работодателей поступают в налоговую службу, где информацию проверяют. Подозрение вызывают данные, когда официальная зарплата специалистов оказывается на уровне значительно ниже рынка. В этом случае складывается впечатление, что большую часть заработка сотрудник получает в конверте.

Такие случаи ищут при помощи специального программного комплекса для анализа отчетности, которая позволяет отследить налоговые поступления от каждого работающего жителя Каменска-Уральского.

По итогам года специалисты налоговой службы города подготовили список работодателей, к которым есть вопросы, каждый случай будет проверяться отдельно. Работу продолжат в 2026 году.

Отметим, что в этом году 418 горожан оформили официальное трудоустройство на предприятиях Каменска-Уральского.