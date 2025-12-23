Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире

«Пандемия, скорее инфодемия этого периода внесла свои не самые позитивные изменения в настроение в мире в целом. Во-первых, определенное недоверие к вакцинации проявляется, а во-вторых, те пропуски вакцинации, которые были в период пандемии в самом разном количестве, в разных странах, в большом их количестве, они, конечно, сегодня и демонстрируют результаты. Количество людей, которые не имеют иммунитета поствакцинального в мире, большое. И, конечно же, ситуация в целом в мире отражается у нас… В мире эта ситуация продолжается, но в Российской Федерации охваты высокие», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».