Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Недоверие к вакцинации проявляется во всем мире, но в РФ охваты высокие, дети и взрослые защищены достаточно хорошо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Пандемия, скорее инфодемия этого периода внесла свои не самые позитивные изменения в настроение в мире в целом. Во-первых, определенное недоверие к вакцинации проявляется, а во-вторых, те пропуски вакцинации, которые были в период пандемии в самом разном количестве, в разных странах, в большом их количестве, они, конечно, сегодня и демонстрируют результаты. Количество людей, которые не имеют иммунитета поствакцинального в мире, большое. И, конечно же, ситуация в целом в мире отражается у нас… В мире эта ситуация продолжается, но в Российской Федерации охваты высокие», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она уточнила, что вакцин в стране сегодня достаточно, национальный календарь прививок и по эпидпоказаниям выполняется, отречения от прививок нет.
«Коллеги очень активно работают — и коллеги в системе Роспотребнадзора, и в здравоохранении — с тем, чтобы выполнить свою работу и охваты были высокими. Они таковыми и являются. Сегодня по нашему календарю и дети, и взрослые защищены достаточно хорошо», — добавила Попова.