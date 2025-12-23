В интернете распространяют поддельное видеообращение губернатора Алексея Беспрозванных

В интернете появилось очередное поддельное видеообращение губернатора Калининградской области. Его рассылают неизвестные администраторам региональных сообществ.
Как рассказала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, на видео глава региона якобы призывает судовладельцев не отправлять свои суда в порт Калининграда в связи с атаками ВСУ на корабли в Средиземном море.
«Голос на видео сгенерирован с помощью нейросети. За основу взято видео, на котором глава региона комментирует итоги прямой линии Президента РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
Не верьте этому ролику.