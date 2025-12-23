В уральской столице откроется музыкальный «портал» в мир Гарри Поттера

Мультижанровые симфонические проекты оркестра покорили крупнейшие площадки, такие как «ЦСКА Арена» в Москве и Imperial Hall в Санкт-Петербурге, и привлекли более 1 млн зрителей различных возрастов (6+), а в онлайн-формате записи выступлений собрали свыше 800 млн просмотров. Профессиональное исполнение и мощные визуальные эффекты, цифровые и мультимедийные решения стирают грань между реальностью и магией. Современная подача симфонической музыки позволяет сделать её более популярной у молодой аудитории, и это, отметили организаторы, — одна из главных целей.