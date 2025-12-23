В уральской столице откроется музыкальный «портал» в мир Гарри Поттера

В Екатеринбурге в честь Нового года МТС Live Холл превратится на два дня в Хогвартс — школу чародейства и волшебства. 10 и 11 января на площадке состоятся зрелищные концерты шоу-проекта Imperial Orchestra. Саундтреки к фильмам, которые полюбились миллионам людей по всей планете, исполнят более 70 профессиональных музыкантов.
Двухчасовая программа концерта «Новый год в Хогвартсе» включит самые узнаваемые и любимые композиции из фильмов Поттерианы, а также музыкальные темы к «Фантастическим тварям», «Одному дома» и «Рождественской истории». Прозвучат произведения Джона Уильямса (к первым трём частям саги), Патрика Дойла (к четвёртому фильму), Николаса Хупера (к 5−6 частям), Александра Деспла (к финальной истории о Гарри Поттере) и других композиторов.
Согласно замыслу оркестра, это будет большое путешествие по самым значимым сценам фильмов. Зритель погрузится в атмосферу волшебной школы с первых нот, мощно исполненных большим симфоническим оркестром и хором в мантиях знаменитых факультетов. Музыкальное путешествие поддержит яркая сценография.
«Это восьмое масштабное симфоническое шоу в нашей коллекции. В него вложили душу мы все — огромная команда музыкантов, артистов, постановщиков, художников, костюмеров, дизайнеров. Хотелось создать настоящее чудо в слиянии музыки и технологий. И это удалось сделать благодаря полному симфоническому оркестру и хору в уникальных костюмах, которые воссоздают аутентичное звучание любимой киносаги», — рассказал арт-директор оркестра Александр Дулин.
Мультижанровые симфонические проекты оркестра покорили крупнейшие площадки, такие как «ЦСКА Арена» в Москве и Imperial Hall в Санкт-Петербурге, и привлекли более 1 млн зрителей различных возрастов (6+), а в онлайн-формате записи выступлений собрали свыше 800 млн просмотров. Профессиональное исполнение и мощные визуальные эффекты, цифровые и мультимедийные решения стирают грань между реальностью и магией. Современная подача симфонической музыки позволяет сделать её более популярной у молодой аудитории, и это, отметили организаторы, — одна из главных целей.