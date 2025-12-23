Ричмонд
В Челябинске при продаже новогодних ёлок выявлено свыше 80 нарушений

В Челябинске с 15 декабря полиция начала проверять точки продажи хвойных деревьев, определённые городской администрацией. За это время проведено более 240 рейдов, выявлено свыше 80 нарушений, изъято более 1 300 ёлок.

Источник: Аргументы и факты

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции проверяют торговые точки как самостоятельно, так и совместно с представителями администрации. Основная цель — пресечение незаконной торговли хвойными деревьями.

Сотрудники МВД проверяют у продавцов наличие:

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; товарно-транспортных накладных или документов на происхождение деревьев; договора на торговое место с указанием периода торговли и адреса.

В случае выявления нарушений, продукция изымается, а продавцы привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.