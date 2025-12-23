В Челябинске при продаже новогодних ёлок выявлено свыше 80 нарушений

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции проверяют торговые точки как самостоятельно, так и совместно с представителями администрации. Основная цель — пресечение незаконной торговли хвойными деревьями.
Сотрудники МВД проверяют у продавцов наличие:
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; товарно-транспортных накладных или документов на происхождение деревьев; договора на торговое место с указанием периода торговли и адреса.
В случае выявления нарушений, продукция изымается, а продавцы привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.