Депутаты будут работать 1 января, сообщил Володин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что 1 января является праздничным днем, депутаты Госдумы будут работать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Кстати, может быть, коллеги не все знают, но решение о нерабочем дне 1 января было принято в 1947 году. Начиная с этого года 1 января стал праздничным днём… Но мы будем с вами работать. А как же вы хотели? Хотите менять мир — начните с себя. Вот мы будем с себя начинать», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы также рассказал, что однажды в школе в старших классах ему «выпало такое счастье» быть Дедом Морозом.
«Но Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность», — добавил он.
По словам Володина, если депутаты приезжают в свои избирательные округа, они должны решать проблемы и находить способы, пути решения вопросов, которые людей волнуют.