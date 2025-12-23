В Челябинской области мошенник прикинулся мертвым ради денег

В Южноуральске молодой человек «умер», чтобы заполучить чужие деньги. 21-летний аферист обманул горожанина на год старше себя.
Сначала хитрец попросил у знакомого деньги в долг. Отдавать средства он не собирался. Сперва просто перестал выходить на связь с кредитором. А потом создал в интернете фейковый аккаунт женщины, от ее имени объявил о своей смерти и начал сбор пожертвований на похороны.
Сердобольный кредитор увидел, что случилось горе, и перевел на указанный «женщиной» счет 200 тыс. рублей. Каково же было его удивление, когда он узнал, что покойный должник на самом деле жив-здоров.
Рассерженный южноуралец пришел с жалобой в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщили в Южноуральском МО МВД, на время следствия с «воскресшего» молодого человека взяли подписку о невыезде.