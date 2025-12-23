Ричмонд
В Уфе снесенный нелегальный ларек внезапно вернулся на старое место: власти разъяснили ситуацию

В Уфе снесенная незаконная торговая точка вернулась на прежнее место.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе жители сообщают о возвращении снесенного ранее торгового павильона по продаже пиротехники. Киоск заново появился на прежнем месте — у дома № 61 на улице Сельской Богородской, прямо в преддверии новогодних праздников.

В администрации Калининского района подтвердили, что владелец торговой точки самовольно установил объект без необходимых разрешительных документов.

В районной администрации заявили, что вопрос находится на контроле профильных отделов, и нарушителю будет выдано предписание о демонтаже киоска в кратчайшие сроки.