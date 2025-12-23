Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности на территории России или других государств в период проведения там боевых действий.
Законом устанавливается статус ветерана боевых действий для граждан, исполнявшим в соответствии с решениями органов прокуратуры РФ или СК РФ свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
Также предусматривается отнесение к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.