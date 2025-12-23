Во вторник, 23 декабря, флагман башкирского футбола ФК «Уфа» отмечает свое 15-летие. Приуроченных к дате турниров сегодня нет.
Напомним, ранее был проведен товарищеский блиц-турнир по футзалу в стенах спорткомплекса «Нефтяник» среди команд болельщиков, женщин и администрации клуба.
"За эти годы наш клуб прошел путь от амбициозного новичка до многолетнего представителя элиты российского футбола.
«Уфа» стала домом для десятков талантливых игроков, многие из которых благодаря клубу сделали шаг в большой футбол и сегодня радуют болельщиков по всей стране.
15 лет — это не только яркие победы и сотни эмоций, это тысячи людей, влюбленных в один клуб, в одну идею!", — говорится в поздравлении от пресс-службы башкирского юбиляра.
Яркие вехи ФК «Уфа» — выход в Премьер-лигу, шестое место в классе сильнейших и право сыграть в отборочном раунде Лиги Европы.