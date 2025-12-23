Ричмонд
Эксперт рассказала о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом

Биолог Лялина: при запекании блюд с майонезом могут выделяться токсины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Любители запекать блюда с майонезом рискуют столкнуться с образованием токсичных веществ. Об этом предупредила биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, при нагревании майонеза выше 180 градусов растительные масла могут выделять трансжиры. Они негативно влияют на организм при регулярном употреблении. Также многие виды майонеза содержат множество консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса, которые при высокотемпературной обработке могут изменять свою структуру, образуя новые токсичные соединения.

— Жиры в майонезе при запекании активно окисляются. Термическая обработка делает майонез более густым, способствуя его лучшему впитыванию в пищу, что повышает калорийность, — пояснила эксперт.

Чтобы минимизировать вред от майонеза, нужно делать продукт в домашних условиях, а также добавлять его в блюдо ближе к концу приготовления.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что эксперт предупредил о серьезной опасности недосыпа.