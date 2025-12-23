Эксперт рассказала о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом

По словам эксперта, при нагревании майонеза выше 180 градусов растительные масла могут выделять трансжиры. Они негативно влияют на организм при регулярном употреблении. Также многие виды майонеза содержат множество консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса, которые при высокотемпературной обработке могут изменять свою структуру, образуя новые токсичные соединения.