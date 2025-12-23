Эксперт рассказала о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом

Любители запекать блюда с майонезом рискуют столкнуться с образованием токсичных веществ. Об этом предупредила биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, при нагревании майонеза выше 180 градусов растительные масла могут выделять трансжиры. Они негативно влияют на организм при регулярном употреблении. Также многие виды майонеза содержат множество консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса, которые при высокотемпературной обработке могут изменять свою структуру, образуя новые токсичные соединения.
— Жиры в майонезе при запекании активно окисляются. Термическая обработка делает майонез более густым, способствуя его лучшему впитыванию в пищу, что повышает калорийность, — пояснила эксперт.
Чтобы минимизировать вред от майонеза, нужно делать продукт в домашних условиях, а также добавлять его в блюдо ближе к концу приготовления.
