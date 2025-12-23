Ричмонд
ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг

В РФ резко вырастут штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг.

Сейчас они составляют от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от двадцати до сорока тысяч — для юридических.

Теперь же должностных лиц и ИП оштрафуют за нарушения на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, усиление ответственности защитит потребителей от недобросовестных продавцов.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что почти каждый сталкивался с навязыванием дополнительных услуг в любой сфере — от банковской и страховой до здравоохранения. Чаще всего человеку они совершенно не нужны, но обходятся в ощутимую сумму.

«В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы. Причем в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей», — заявил парламентарий.

Игошин подчеркнул, что нередко недобросовестные продавцы вписывают в договор пункты, из-за которых покупка основных товаров сопровождается обязательным приобретением дополнительных услуг.

