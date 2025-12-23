Событие в истории жилищного строительства Башкирии: в Уфе сдали первый дом, построенный в рамках КРТ

В рамках того же проекта КРТ застройщик — ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» — планирует возвести в квартале улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова еще четыре аналогичных дома общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Проект включает не только строительство жилья, но и полную реновацию территории с благоустройством, детскими и спортивными площадками. Первая функциональная зона с воркаутом, тренажерами и амфитеатром уже скоро появится у дома-первенца.