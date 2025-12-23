Событие в истории жилищного строительства Башкирии: в Уфе сдали первый дом, построенный в рамках КРТ

В Уфе ввели в эксплуатацию первый многоквартирный дом, возведенный в рамках договора комплексного развития территорий. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.
Разрешение на строительство этого 16-этажного дома по улице Орджоникидзе, 34 было получено в январе прошлого года. За это время на участке площадью более 6 гектаров, где прежде располагался квартал аварийных двухэтажек, вырос современный жилой комплекс. Дом, по словам Ковшова, задает новый стандарт жилья эконом-класса.
В рамках того же проекта КРТ застройщик — ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» — планирует возвести в квартале улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова еще четыре аналогичных дома общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Проект включает не только строительство жилья, но и полную реновацию территории с благоустройством, детскими и спортивными площадками. Первая функциональная зона с воркаутом, тренажерами и амфитеатром уже скоро появится у дома-первенца.
По данным Минстроя Башкирии, по количеству заключенных договоров КРТ республика занимает лидирующие позиции в России: всего заключено 37 таких соглашений с потенциалом застройки более 3 миллионов квадратных метров жилья.
