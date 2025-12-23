«Не то что у молодых — у детей». Нейрохирург сказал об инсультах среди молодых белорусов

Врач подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев инсульт инвалидизирует и серьезно меняет жизнь человека. В течение последних двух лет в Беларуси регистрировались около 41 — 41,5 тысячи инсультов в год. Этот показатель сохраняется и на 2025-й. При этом в допандемийные времена в Беларуси инсультов было больше: около 44 тысяч в год.