«Не то что у молодых — у детей». Нейрохирург сказал об инсультах среди молодых белорусов

Стало известно, «молодеет» ли инсульт в Беларуси. На такой вопрос ответил завотделом неврологии и нейрохирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный специалист по ангионеврологии Минздрава Сергей Марченко в эфире «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Врач подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев инсульт инвалидизирует и серьезно меняет жизнь человека. В течение последних двух лет в Беларуси регистрировались около 41 — 41,5 тысячи инсультов в год. Этот показатель сохраняется и на 2025-й. При этом в допандемийные времена в Беларуси инсультов было больше: около 44 тысяч в год.
Специалист по ангионеврологии подчеркнул, что возможности бесплатной диспансеризации, выявление хронических заболеваний, которые способны привести к инсульту, должны позволить добиться снижения числа случаев инсульта в стране.
При этом нейрохирург высказался о расхожем мнении, что жертвами инсультата все чаще становятся молодые люди.
— Инсульт — это по-прежнему патология пожилых вопреки расхожему мнению, что инсульт молодеет, — указал он.
Данные белорусских медучреждений показывают, что за 11 лет доля молодых пациентов с инсультом в возрасте 18 — 44 года стабильна и составляет в среднем 3,7% (плюс-минус 0,5%).
— Однако, к сожалению, инсульт может случиться не то что у молодых — у детей, — предупредил доктор Марченко.
Также специалист добавил, что основными заболеваниями, приводящими к повышенному риску инсульта, являются артериальная гипертензия (95% пациентов), атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, нарушение сердечных ритмов, лишний вес, гиподинамия, курение, алкоголь.
