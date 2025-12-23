В Казахстане изменили правила технической эксплуатации поездов

информирование машиниста о параметрах движения посредством бортового дисплея; контроль скорости движения поезда; генерацию управляющих команд для воздействия на систему торможения локомотива; непрерывное сравнение фактической скорости с допустимой и автоматическое не отменяемое экстренное торможение поезда при превышении допустимой скорости движения и отсутствии реакции машиниста по ее снижению в заданных пределах в течение расчетного периода времени; прием сигналов от стационарных устройств; непрерывный прием информации, разрешающей движение с допустимой для данных конкретных условий скоростью; возможность движения по последним полученным допустимым параметрам движения, в случае потери радиосвязи; экстренное торможение в случае отказа бортовой системы безопасности; информирование машиниста о расстоянии до места остановки (закрытого маршрутного или выходного светофора) и допустимой скорости движения; прием информации о временных ограничениях скорости и реализацию на ее основе необходимого скоростного режима; ввод с пульта машиниста необходимой информации о поезде, в соответствии с требованиями по эксплуатации радиоблокировки; индикацию неисправностей бортовой системы безопасности и передачу такой информации стационарным устройствам системы; оповещение машиниста в случае потери информации о целостности состава поезда; запись параметров движения и команд управления, на защищенный электронный носитель с последующей возможностью расшифровки данной информации; контроль включения и исправного состояния канала радиосвязи; запись информации о диагностике бортовой системы безопасности в бортовом регистраторе и вывод информации на дисплей машиниста; информирование машиниста о местоположении стационарных устройств (Устройств контроля схода подвижного состава, контрольно-габаритных устройств, комплексных технических средств мониторинга, железнодорожного переезда и так далее.);