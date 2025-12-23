В 2025 году 100 молодых семей из Иркутска получили сертификаты на жилье

100 молодых семей из Иркутска получили сертификаты на жилье в 2025 году. Сейчас проверяют документы еще у шести семей. Те, у кого имеется такой сертификат, смогут улучшить условия проживания до лета 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Изначально планировалось выдать 86 сертификатов. Однако в течение года после уточнения сведений появилась возможность увеличить этот показатель, — уточнили в департаменте жилищной политики администрации Иркутска.
Социальную выплату можно получить только один раз. Сумма определяется количеством членов семьи и в этом году находится в диапазоне от 960 тысяч до 3,7 миллиона рублей. Первоочередное право на получение этой помощи имеют семьи с тремя и более детьми.
Участники программы могут получить социальную выплату на покупку или строительство жилья. Также деньги можно направить на погашение ипотечного кредита. Важно, чтобы супруги были гражданами РФ, не старше 35 лет и являлись платежеспособными.