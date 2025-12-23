Инфляция в Башкирии опустилась до минимума за два года

Традиционно к зиме подорожали фрукты и овощи. Также отмечен рост цен на чай и кофе, что во многом связано с подготовкой производителей и дистрибьюторов к введению обязательной цифровой маркировки для этой продукции. При этом продолжили дешеветь сахар, а также компьютеры, средства связи и бытовая электроника.