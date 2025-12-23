Инфляция в Башкирии опустилась до минимума за два года

Годовая инфляция в Башкортостане в минувшем ноябре продолжила снижение и составила 6,7%, что является минимальным значением за последние два года. По данным Национального банка республики, этот показатель ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (7,4%), но несколько выше среднероссийского (6,6%).
Месячный прирост цен в ноябре был незначительным и составил лишь 0,25% к октябрю. Это результат разнонаправленной динамики на рынке: одни товары дорожали из-за роста издержек и сокращения предложения, другие дешевели на фоне укрепления рубля и снижения спроса.
Традиционно к зиме подорожали фрукты и овощи. Также отмечен рост цен на чай и кофе, что во многом связано с подготовкой производителей и дистрибьюторов к введению обязательной цифровой маркировки для этой продукции. При этом продолжили дешеветь сахар, а также компьютеры, средства связи и бытовая электроника.
В целом, непродовольственные товары подорожали умеренно, а на рынке услуг наблюдалось снижение цен, в первую очередь, в сфере туризма, который стал доступнее из-за укрепления рубля и сезонного спада спроса.
Национальный банк отмечает, что для дальнейшего снижения инфляции Банк России продолжит политику высоких ключевых ставок. По прогнозу регулятора, целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут во второй половине 2026 года.
