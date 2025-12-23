Беременным воронежским студенткам станет легче получить 100 тысяч рублей

Условия для выплаты 100 тысяч рублей беременным студенткам из Воронежской области стали проще. Корректировки в закон внесли депутаты областной Думы.
Ранее пособие предоставлялось лишь тем будущим мамам, которые постоянно проживали на территории региона не менее трёх лет. Теперь этот срок сократили до одного года. Изменение распространяется на правоотношения с 1 января 2025 года.
Остальные условия для получения пособия остаются прежними. Надо, чтобы будущая мама обучалась на очном отделении и встала на учёт в женскую консультацию до 12 недель беременности. Подать заявление на выплату можно в течение полугода после рождения малыша.