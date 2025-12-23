Ричмонд
В Госархиве показали, как калининградцы готовились к Новому году в 1965-м

Посмотреть старые фотографии можно сегодня в электронном виде.

Источник: Государственный архив Калининградской области

В Государственном архиве Калининградской области показали, как калининградцы готовились к встрече нового 1966 года. Фотографии, которые хорошо передают новогоднее настроение и атмосферу города в преддверии праздника, опубликованы на страничке архива в «ВКонтакте».

«Точную дату съемки нам подсказывает рисунок на стекле Центрального гастронома: 1965-й год-старичок уходит, ковыляя, а 1966-й год “в полном расцвете сил” готовится заступить на пост», — говорится в сообщении.

В электронном виде доступно четыре фотоснимка Бориса Штерна. На них запечатлены интерьеры универмага «Маяк», его вид со стороны ул. Театральной.