В Приморье уволенного учителя восстановили на работе по решению суда

Весной 2025 года учителя физической культуры уволили из образовательного учреждения из-за нарушений при трудоустройстве. На момент приема на работу у педагога не было необходимого уровня образования. Но к моменту увольнения специалист успел пройти профессиональную переподготовку по программе «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации».