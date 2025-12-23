В Приморье уволенного учителя восстановили на работе по решению суда

В Приморском крае вступило в силу решение суда о восстановлении школьного учителя физкультуры на работе. Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу лицея в Дальнереченске, представители которого пытались оспорить первоначальное решение. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Весной 2025 года учителя физической культуры уволили из образовательного учреждения из-за нарушений при трудоустройстве. На момент приема на работу у педагога не было необходимого уровня образования. Но к моменту увольнения специалист успел пройти профессиональную переподготовку по программе «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации».
Учитель обратился в суд, требуя защиты своих трудовых прав. Районный суд признал увольнение незаконным и принял решение о восстановлении педагога в должности с момента увольнения. Кроме того, с учебного заведения были взысканы выплаты за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.
Лицей попытался обжаловать решение в апелляционном порядке, но краевой суд подтвердил законность вердикта нижестоящей инстанции. Судьи отметили, что отсутствие необходимого образования на момент трудоустройства не являлось достаточным основанием для прекращения трудовых отношений.