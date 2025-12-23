Ричмонд
Санврачи опровергли информацию об опасных веществах в Kinder в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК опроверг распространившуюся в Сети информацию касательно продукции Kinder, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В ведомстве сообщили, что в соцсетях распространились устаревшие почти на 10 лет сведения о якобы опасных веществах в продукции Kinder. «Сообщаем, что данные сведения устарели и относятся к 2016 году. По данному вопросу компетентные органы ЕАЭС в свое время провели проверки, факты о нарушениях не подтвердились», — заявили в КСЭК.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день жалоб и обращений от населения не зарегистрировано. Граждан призвали доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Отметим, в 2016 году в результате лабораторных тестов Foodwatch минеральные ароматические масла были обнаружены в батончиках Kinder компании Ferrero, а также в других сладостях. Как сообщало издание РБК, в компании Ferrero тогда заявили, что содержание компонентов минеральных масел (MOSH/MOAH) в продуктах питания — «не новый вопрос», затрагивающий множество продуктов питания из самых разных категорий.