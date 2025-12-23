Санврачи опровергли информацию об опасных веществах в Kinder в Казахстане

В ведомстве сообщили, что в соцсетях распространились устаревшие почти на 10 лет сведения о якобы опасных веществах в продукции Kinder. «Сообщаем, что данные сведения устарели и относятся к 2016 году. По данному вопросу компетентные органы ЕАЭС в свое время провели проверки, факты о нарушениях не подтвердились», — заявили в КСЭК.