Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 250 килограммов икры. Подробности обнародовали в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что в период с 29 ноября по 22 декабря в момент совместных мероприятий со Смоленской таможней, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проводился контроль пяти транспортных средств с икрой и морепродуктами общим весом более 400 килограммов. Указанные транспортные средства были ранее задержаны в момент движения в сторону Беларуси в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.
При досмотре было установлено, что во всех случаях у перевозчиков, которыми оказались граждане Беларуси, не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы происхождение, а также качество и безопасность продукции.
«Проведенный анализ данных системы прослеживаемости и сертификации “Меркурий” также не показал оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде», — сказано в сообщении.
В ведомстве заметили, что грузы перевозились в неудовлетворительных санитарных условиях, в багажниках и грузовых отсеках автомобилей, которые не предназначены для транспортировки пищевых продуктов, без осуществления контроля установленных производителями температурных режимов перевозки.
Крупную партию икры, печени трески и раков не пропустили в Беларусь. Фото: 32.fsvps.gov.ru.
«В результате, после проведения разбирательств, икра общим весом более 250 килограммов, а также мидии, печень трески, раки и так далее были возвращены отправителям», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
И отметили, что виновных привлекли к административной ответственности.
