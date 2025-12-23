Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 250 килограммов икры

В ведомстве отметили, что в период с 29 ноября по 22 декабря в момент совместных мероприятий со Смоленской таможней, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проводился контроль пяти транспортных средств с икрой и морепродуктами общим весом более 400 килограммов. Указанные транспортные средства были ранее задержаны в момент движения в сторону Беларуси в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.