Каждый кубометр под контролем: что меняет Водный кодекс для промышленности

Новый Водный кодекс обязывает промышленность думать о каждом кубометре, передает DKNews.kz.
Как промышленность будет экономить воду?
Статьи 123, 133.
Теперь, чтобы получить разрешение на забор воды из водных объектов, предприятия должны доказать, что будут использовать воду рационально и экономно. Для этого промышленным организациям и теплопроизводящим субъектам необходимо внедрять системы оборотного или повторного водоснабжения.
Если таких систем ещё нет, предприятия обязаны до 10 июня 2027 года разработать и представить в Бассейновую водную инспекцию планы перехода к ним. Срок реализации планов — не более пяти лет.
Теперь предприятия обязаны:
Внедрять наилучшие доступные технологии; Выполнять специальные требования, планы и лимиты; Разрабатывать и ежегодно реализовывать планы по сокращению потерь воды.
Что означает термин «наилучшие доступные технологии»?
Статья 62.
Новый Водный кодекс предусматривает новый инструмент — наилучшие доступные технологии. Это список современных и эффективных решений, которые помогают экономить воду и уменьшать ее сбросы.
Для формирования перечня наилучших технологий для Казахстана Министерство водных ресурсов и ирригации привлекло международных экспертов, проанализировало мировые стандарты и разработало методологию.
Как будут экономить воду предприниматели?
Автомойки, кафе, торговые центры, СТО, производственные участки и другие объекты, которые получают воду по договору с водоканалом или по трубопроводу от другого предприятия, являются водопотребителями.
Все их обязательства регулируются договором водоснабжения.
В рамках такого договора водоканалы имеют право требовать от автомоек и других объектов аналогичные механизмы экономии и учёта воды.
Зачем это нужно?
Металлургия, нефтехимия, энергетика, агропереработка и цементные предприятия ежегодно используют миллионы кубометров воды.
В оборотной системе вода не сбрасывается сразу, а проходит очистку и используется предприятием снова — это значительно снижает нагрузку на реки и подземные источники.
В повторном водоснабжении очищенная вода может использоваться для других целей. Например, для полива зелёных насаждений.
Вода должна использоваться снова, а не «один раз и в реку».
Кто контролирует и следит за расходом воды?
Этим занимаются бассейновые водные инспекции.
В первую очередь контролируются крупные предприятия — заводы, фабрики, автомойки с большим расходом воды, особенно если они берут воду напрямую из водоёма.
Задача инспекций — убедиться, что предприятия составили и выполняют планы по сокращению потерь воды, а также внедрили или внедряют системы повторного и оборотного водоснабжения.
Ответственность.
Статья 141.
КоАП усиливает ответственность за нецелевое использование воды и превышение разрешённого объёма водопользования.
В случае нарушения предприятие оштрафуют на 850 МРП.
Размер штрафов для крупного бизнеса при повторных нарушениях — до 2000 МРП.
Главный посыл нового Водного кодекса — внедрение принципов водосбережения для обеспечения водной безопасности страны и сохранения водных ресурсов для будущих поколений.