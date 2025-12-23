Каждый кубометр под контролем: что меняет Водный кодекс для промышленности

Теперь, чтобы получить разрешение на забор воды из водных объектов, предприятия должны доказать, что будут использовать воду рационально и экономно. Для этого промышленным организациям и теплопроизводящим субъектам необходимо внедрять системы оборотного или повторного водоснабжения.