ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героем 2025 года

«В значительной степени это связано как раз не только с тем, что продолжается специальная военная операция, но и с тем, что этот год, 2025 год, был объявлен годом защитника Отечества. То есть россияне действительно видят в защитниках Отечества, в тех самых героях, которыми можно гордиться и которых можно называть героем года, а не просто участник специальной военной операции», — прокомментировал результаты Мамонов.