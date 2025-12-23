Топ-менеджер «МегаФона» Мартынова рассказала, как компания вышла за рамки классического телекома

Big Data используется не только для анализа трафика, но и для принятия инфраструктурных решений: где строить новые базовые станции, как перераспределять нагрузку, какие пользовательские сценарии учитывать. Технология Dynamic Spectrum Sharing позволяет сетям разных поколений работать на одних и тех же частотах, автоматически распределяя между ними нагрузку и подстраиваясь под абонентов в реальном времени.