На пяти трассах Башкирии сняли ограничения движения. Но на одной продлили

В Башкирии с пяти трасс сняли ограничения движения.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о снятии ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на пяти ключевых региональных трассах.

Открыто движение на следующих участках:

— Уфа — Бирск — Янаул (с 33 по 138 километр);

— Бирск — Тастуба — Сатка (с нулевого по 170 километр);

— Дюртюли — Нефтекамск (с нулевого по 87 километр);

— Благовещенск — Павловка (с нулевого по 65 километр);

— Уфа — Инзер — Белорецк (с 25 по 204 километр).

В то же время, ограничение движения продлено на автодороге Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка на участке с 32 по 101 километр в Нуримановском районе. Запрет для грузовиков и автобусов будет действовать там до 15:00.

