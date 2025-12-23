На пяти трассах Башкирии сняли ограничения движения. Но на одной продлили

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о снятии ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на пяти ключевых региональных трассах.
Открыто движение на следующих участках:
— Уфа — Бирск — Янаул (с 33 по 138 километр);
— Бирск — Тастуба — Сатка (с нулевого по 170 километр);
— Дюртюли — Нефтекамск (с нулевого по 87 километр);
— Благовещенск — Павловка (с нулевого по 65 километр);
— Уфа — Инзер — Белорецк (с 25 по 204 километр).
В то же время, ограничение движения продлено на автодороге Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка на участке с 32 по 101 километр в Нуримановском районе. Запрет для грузовиков и автобусов будет действовать там до 15:00.
