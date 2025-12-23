Guardian: в Польше усиливается неприязнь к украинским беженцам

Согласно статье, к окончанию четвертого года конфликта гостеприимство поляков иссякает, и они, судя по опросам общественного мнения, все негативнее воспринимают украинцев и все чаще «изображают их неблагодарными и жадными до пособий».
Согласно сентябрьской статистике Агентства ООН по делам беженцев, в Польше находится около миллиона украинских беженцев. Число «словесных и физических нападений» на них растет, притом что украинцы редко сообщают об инцидентах в полицию, пишет Guardian.
В обществе сложилось мнение, что мы больше ничего не должны украинцам.
Как считает Guardian, усилению враждебности поляков к украинцам способствуют политические дебаты в Польше, которые все больше смещаются вправо в вопросах миграции и исторических обид. К тому же избрание правого популиста Кароля Навроцкого президентом Польши в июне 2025 года последовало за ожесточенной кампанией, которая еще больше сдвинула все политические дебаты вправо, говорится в статье.
В августе Навроцкий наложил вето на законопроект, призванный расширить финансовую поддержку украинских беженцев. Вместо этого он предложил свой собственный закон, который ставит получение пособий в зависимость от наличия работы.
Александр Пестриков из «Украинского дома» в Варшаве сказал, что антиукраинские настроения впервые масштабно проявились в Польше в 2023 году. Тогда любые проукраинские статьи в интернете обрастали множеством негативных комментариев. Но казалось, что «цифровая ненависть» не выйдет за рамки интернета. Однако с лета 2025 года многие украинцы начали жаловаться сотрудникам «Украинского дома» на нападения «со стороны поляков, пока в основном словесные».
Уровень поддержки Украины в 2022 году был аномальным. Сейчас он как бы возвращается к норме. Наши отношения с Украиной отягощены историей, обидами и разногласиями.
Но в Польше, в отличие от большинства европейских стран, быть антиукраинским не значит быть пророссийским, тут же добавил он.