Guardian: в Польше усиливается неприязнь к украинским беженцам

Как считает Guardian, усилению враждебности поляков к украинцам способствуют политические дебаты в Польше, которые все больше смещаются вправо в вопросах миграции и исторических обид. К тому же избрание правого популиста Кароля Навроцкого президентом Польши в июне 2025 года последовало за ожесточенной кампанией, которая еще больше сдвинула все политические дебаты вправо, говорится в статье.