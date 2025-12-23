Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего мужчину нашли вдоль ж/д линии в 25 км от села в Жамбылской области

В Жамбылской области нашли мужчину, который 22 декабря выехал верхом на лошади для выпаса скота и пропал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В районе Турара Рыскулова Жамбылской области развернулись поисково-спасательные работы. Их целью является розыск мужчины 1958 года рождения, который 22 декабря выехал верхом на лошади для выпаса скота и перестал выходить на связь.

По имеющейся информации, мужчина направился в степную местность вблизи села Корагаты. После этого его местонахождение оставалось неизвестным.

К поискам были привлечены спасатели, кинологический расчет, беспилотный летательный аппарат, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов, местные жители и волонтеры. Они обследовали обширную территорию, включая труднодоступные участки.

Сегодня поисковая группа обнаружила пропавшего мужчину в 25 километрах от села Корагаты, вдоль железнодорожной линии. Его оперативно доставили в населенный пункт, где его осматривают врачи.