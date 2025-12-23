Ричмонд
Рекордный 18-метровый шарф пропал со скульптуры Бабра в Иркутске

Теплый аксессуар провисел на скульптуре всего полтора дня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Со скульптуры Бабра в Иркутске пропал рекордный 18-метровый шарф. Об этом рассказала владелица приюта Валентина Дубовцева. Над аксессуаром трудились 15 волонтеров на протяжении 20 дней. Каждый участник флеш-моба сделал свое полотно. На соединение всего изделия ушел час. Результаты измерения вязаного изделия внесли Иркутскую книгу рекордов.

— Сегодня утром шарф был на месте, но уже через пару часов — в 13:50 бабр был раздет. Волонтеры рассчитывали, что шарфик провисит дольше, — пояснила сибирячка.

В результате теплый аксессуар провисел на скульптуре всего полтора дня. Возможно, установить того, кто украл шарф, помогут камеры видеонаблюдения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2025 году 100 молодых семей из столицы Приангарья получили сертификаты на жилье.