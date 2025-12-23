Рекордный 18-метровый шарф пропал со скульптуры Бабра в Иркутске

Со скульптуры Бабра в Иркутске пропал рекордный 18-метровый шарф. Об этом рассказала владелица приюта Валентина Дубовцева. Над аксессуаром трудились 15 волонтеров на протяжении 20 дней. Каждый участник флеш-моба сделал свое полотно. На соединение всего изделия ушел час. Результаты измерения вязаного изделия внесли Иркутскую книгу рекордов.
— Сегодня утром шарф был на месте, но уже через пару часов — в 13:50 бабр был раздет. Волонтеры рассчитывали, что шарфик провисит дольше, — пояснила сибирячка.
В результате теплый аксессуар провисел на скульптуре всего полтора дня. Возможно, установить того, кто украл шарф, помогут камеры видеонаблюдения.
