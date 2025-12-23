Дрозденко назвал предварительные сроки открытия метро в Кудрово

Станцию метро в Кудрово планируется открыть в 2029 году. Такую информацию сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой трансляции.
Мне сложно говорить за город. Мы со своей стороны всё, что зависит от Ленинградской области, как мы давали обязательства, — до конца 2027 года — подъездные пути, развороты, стоянки — всё это выполним.
