Дрозденко назвал предварительные сроки открытия метро в Кудрово

Он уточнил, что регион выполнит все необходимые мероприятия своевременно.

Станцию метро в Кудрово планируется открыть в 2029 году. Такую информацию сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой трансляции.

Мне сложно говорить за город. Мы со своей стороны всё, что зависит от Ленинградской области, как мы давали обязательства, — до конца 2027 года — подъездные пути, развороты, стоянки — всё это выполним.

Александр Дрозденко
губернатор Ленинградской области
