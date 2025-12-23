В Омске на Левом берегу закрылся магазин сети Modis

В Омске прекратил работу магазин одежды Modis в ТЦ Festival City на Левом берегу. Точка занимала площади на верхнем этаже.
В самом ТЦ не смогли сообщить, откроется ли магазин снова. На сайте сети более не принимают заказы через интернет.
Modis это федеральная сеть, в нее входят около 120 точек по России. В Омске у нее был лишь один магазин.
Сеть основана предпринимателем Игорем Сосины, умершим в 2020 году. Примерно месяц назад АО «Одежда 3000», управлявшее сетью, анонсировало, что планирует обратиться в суд для начала банкротства.
По данным портала Rusprofile, по итогам 2024 году выручка «Одежды 3000» уменьшилась на 33%, составив 6,4 млрд рублей. Тот год она завершила с убытком в 1,5 млрд рублей,
Ранее мы писали, что в Омске стали закрываться магазины сети косметики и бытовых товаров Marafett.